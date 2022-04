Macron réélu président: Zemmour regrette «la 8e défaite du nom Le Pen», LR déplore un «vote de désespérance»

"C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen", avait-il auparavant attaqué, en référence aux cinq candidatures malheureuses de Jean-Marie Le Pen, et aux trois de sa fille Marine.

Le responsable d’extrême droite a promis d’être avec son parti Reconquête "à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l’oeuvre de déconstruction de la France menée par Emmanuel Macron".

"Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l’alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française", a-t-il encore ajouté.

"Deux grands blocs politiques se forment, l’un macroniste et l’autre islamo-gauchiste", a-t-il ajouté en référence aux soutiens du président de la République d’une part et à ceux de Jean-Luc Mélenchon d’autre part.

Face à eux, "le bloc national doit lui aussi s’unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense, c’est pour cela que j’appelle à l’union nationale en vue des législatives". "Notre coalition n’est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir", a-t-il conclu.

Jacob (LR): «Jamais il n’y a eu un tel vote de désespérance en France»

De son côté, le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, a regretté dimanche sur France 2 que "jamais il n’y a eu un tel vote de désespérance en France" lors du second tour de l’élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron.

"En additionnant les voix qui se sont portées aux extrêmes, c’est un cri d’alerte, un vote de désespérance", qui est, selon le député, "le résultat de l’action de la majorité parlementaire d’Emmanuel Macron".

"Jamais le résultat des extrêmes n’a été à ce niveau", a-t-il appuyé.

"Emmanuel Macron voulait ce face-à-face avec Marine le Pen, car c’était l’assurance de gagner" pour lui, a également assuré le président LR, dont la candidate Valérie Pécresse n’a pas atteint les 5% des voix lors du premier tour.

Jacob s’est inscrit dans l’opposition en vue des élections législatives. "On veut rebondir avec les élus ancrés sur le terrain", a-t-il assuré, estimant qu’au contraire les députés de la majorité En Marche "n’ont pas d’ancrage".