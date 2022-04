Obtenez les résultats et sondages en temps réel sur L’Avenir

Premier tour de scrutin à Paris

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2022 à Paris ont été particulièrement favorables à la gauche. Soutenu par de nombreux anciens cadres du PS, le président sortant Emmanuel Macron y recueille 35,34 % des suffrages exprimés et explose ainsi son score national. Le candidat de l’Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, fait également beaucoup mieux que ses chiffres globaux avec 30,08 % des voix. On constate la même embellie chez Yannick Jadot, le leader du parti écologiste EELV, qui termine quatrième avec 7,61 % des suffrages, tout juste devancé par Eric Zemmour (Reconquête) qui obtient 8,61% des bulletins de vote. Marine Le Pen, pourtant qualifiée pour le second tour, ne récolte quant à elle la confiance que de 5,54 % de l’électorat parisien. Le taux d’abstention s’est élevé à 21,69% et, parmi les votants et votantes, 1,03% ont glissé un vote blanc dans les urnes et 0,49% un vote nul.

Pourquoi les médias belges peuvent-ils publier les résultats des élections présidentielles françaises de 2022 en exclusivité ?

Si vous étiez présent sur les réseaux sociaux quelques heures avant la divulgation des premières estimations officielles des chaînes de télé françaises, vous avez peut-être vu passer certains chiffres de l’élection présidentielle française. En effet, dès 18h, les journaux belges sont déjà en mesure de dévoiler les résultats de plusieurs sondages sortis des urnes. Ces derniers sont totalement révélateurs : cette fois-ci encore, ils avaient raison puisqu’ils indiquaient que le second tour de l’élection opposerait à nouveau Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Comment se fait-il que ces prévisions soient totalement légales ? La réponse est simple. La loi française ne s’applique qu’en France et les autres pays du monde, comme la Belgique, sont donc parfaitement autorisés à briser la période de réserve qui impose un silence absolu entre les frontières de l’hexagone et des outre-mer, du vendredi 00:00 au dimanche 20:00, heure de la fermeture des derniers bureaux de vote. Cette règle stricte met une chape de plomb sur les deux derniers jours de la campagne électorale, permettant aux candidats de ne pas subir de propos diffamatoires sans avoir le temps de se défendre, ainsi qu’aux électeurs de ne pas être influencés par une quelconque propagande avant de se diriger vers les urnes et l’isoloir. Si vous êtes de nature impatiente et que vous avez du mal à supporter le suspens électoral, pensez donc à consulter la presse belge, comme L’Avenir, qui vous offre des informations fiables et en temps réel sur les tendances électorales.

Le point sur les résultats de l’élection présidentielle de 2022 en France

Généralement assez précis sur leurs anticipations précédant le vote, les sondeurs ont cette fois-ci eu un peu plus de mal à comprendre la composition réelle de l’électorat français. Longtemps favori à sa reconduction et annoncé à plus de 30 % des intentions de vote au début de la guerre en Ukraine, le président sortant Emmanuel Macron a effectivement terminé en tête de ce premier tour de scrutin, mais un peu moins haut que prévu, puisqu’il a obtenu le score honorable de 27,85 %. À l’inverse de son grand rival, Marine Le Pen a réussi à dépasser toutes les attentes avec 23,15 %. Néanmoins, la surprise la plus importante est incontestablement le résultat de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de La France Insoumise a rassemblé 21,95 % des suffrages exprimés, c’est-à-dire près de cinq points de plus que le score que lui attribuaient les sondages deux jours avant le vote. Le chef de file des Insoumis aurait eu besoin de 400 000 électeurs et électrices supplémentaires pour se qualifier au second tour. L’autre événement de ce scrutin est l’immense effondrement des partis politiques traditionnels, qui ne sont même pas parvenus à franchir la barre symbolique des 5 %. La candidate des républicains ne récolte en effet que 4,78 %, tandis que celle du Parti socialiste fait encore pire avec 1,75 %. Parmi ces concurrents distancés, seul Eric Zemmour parvient à rembourser sa campagne électorale grâce à un score de 7,07 %, un total significatif, mais plutôt décevant par rapport à la percée fulgurante qu’avait effectué l’ancien journaliste dès les premières semaines de sa candidature. On constate au final un phénomène de vote utile qui a été fatal à bon nombre de partis historiques et qui bouleversera probablement les choses lors des prochaines élections législatives.

Histoire et vie politique de Paris

Les précédentes élections présidentielles françaises à Paris étaient porteuses ou non des mêmes enseignements ? La capitale française a-t-elle toujours voté à gauche et boudé les partis d’extrême droite ? C’était en effet le cas en 2017 où Emmanuel Macron a démarré son premier quinquennat en obtenant pas moins de 89,68 % des voix au second tour de l’élection présidentielle, reléguant Marine Le Pen bien loin derrière. En 2012, François Hollande avait largement battu Nicolas Sarkozy avec 61,35 % et Ségolène Royal avait fait de même en 2007 en récoltant 57,06 % des suffrages. Si l’on ajoute à cela que Paris est dirigé par une succession de maires PS depuis 1995, on peut aisément affirmer que cette zone est un fief imprenable de la gauche difficile à conquérir pour les candidats d’autres tendances. Il est une valeur sûre qui devrait très largement voter pour la réélection d’Emmanuel Macron dimanche prochain.