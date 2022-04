Obtenez les résultats et sondages en temps réel sur L’Avenir

Retrouvez tous les résultats des votes de Nantes le 25 avril sur le site officiel

Résultats du premier tour nantais

Le premier tour des élections présidentielles françaises s’est déroulé le 10 avril dernier. Dans la ville de Nantes, 75,5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales se sont déplacés dans les bureaux de vote pour choisir leur futur président au suffrage universel.

33,11 % des électeurs nantais ont glissé dans les urnes un bulletin au nom de Jean-Luc Mélenchon, le plaçant en tête. Voici les résultats pour la ville de Nantes :

Jean-Luc Mélenchon : 33,11 % ;

Emmanuel Macron : 29,64 % ;

Yannick Jadot : 9 ,98 % ;

Marine Le Pen : 8,13 % ;

Éric Zemmour : 6,15 % ;

Valérie Pécresse : 4,83 % ;

Anne Hidalgo : 2,55 % ;

Fabien Roussel : 1,80% ;

Jean Lassalle : 1,44% ;

Nicolas Dupont-Aignan : 1,13 % ;

Philippe Poutou : 0,81 % ;

Nathalie Arthaud : 0,41 %.



Pourquoi les résultats des élections présidentielles françaises sont-ils disponibles plus tôt en Belgique ?

La loi française encadre strictement le déroulement de la campagne électorale, et plus particulièrement des derniers jours avant le scrutin. L’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 réglemente les communications des différents types de médias : presse écrite, radio, médias en ligne, télévision. Ces organes de presse se voient interdire toute communication ou publication en lien avec l’élection présidentielle française avant 20 heures, heure officielle de fermeture des bureaux de vote sur le territoire.

Cette loi ne s’appliquant que sur le sol français, il est normal de pouvoir accéder à une estimation des premiers résultats des votes à l’élection présidentielle 2022 dans des médias belges, plus tôt dans la soirée. L’Avenir, en tant que journal belge, vous fournit donc des sondages et tendances électorales tout au long du scrutin.

Les candidats du premier tour de l’élection présidentielle 2022

Ils étaient douze, représentant les différents partis politiques français, à se présenter pour ce premier tour de l’élection présidentielle 2022. A l’issue de ce premier scrutin, les suffrages exprimés par les électeurs français ont, comme lors des élections présidentielles françaises de 2017, majoritairement placé en tête Emmanuel Macron, candidat à sa réélection,et Marine Le Pen. Au niveau national, les résultats sont les suivants :

Favori dans les sondages depuis le début de la campagne électorale, Emmanuel Macron, président sortant après un premier quinquennat, était suivi de près par la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, et par Éric Zemmour, fondateur du nouveau parti politique Reconquête. Jean-Luc Mélenchon ( LFI ), qui était en progression dans les sondages les plus récents, est arrivé en troisième position, avec près de 400 000 voix de moins que sa concurrente du RN.

Le second tour de l’élection présidentielle 2022 opposera donc encore une fois Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Comme il y a 5 ans, les deux candidats se sont affrontés lors du grand débat présidentiel d’entre deux tours, le mercredi 20 avril 2022. Ce fut l’occasion pour chacun des candidats de développer les points importants de son programme, et de répondre aux dernières attaques de son adversaire.

Nantes : les tendances politiques des dernières élections

La ville de Nantes est la sixième commune la plus peuplée de France. Préfecture de la région Pays de Loire et chef-lieu de la Loire Atlantique, la ville s’est vue attribuer le label « ville d’art et d’histoire », pour son patrimoine architectural datant des XIIIème et du XIVème siècles. Nantes possède l’un des plus grands ports de France, le grand port maritime de Nantes-Saint Nazaire. Les Nantais et Nantaises peuvent s’enorgueillir d’abriter la compagnie des Machines de L’île et ses mécaniques hors du commun, sur les anciens chantiers navals. Le château des ducs de Bretagne, avec la cathédrale Saint-Pierre, est également un haut-lieu touristique nantais.

Sur le plan politique, depuis 1989 et l’élection de Jean-Marc Ayrault (PS) à la tête de la Mairie, la ville se situe plutôt sur la gauche de l’échiquier politique français.

En 2021, Michel Ménard et sa liste électorale PS obtiennent 36 sièges, devant Laurent Turquois, UDI, qui n’en obtient que 26. En troisième position lors de ce scrutin, Mounir Belhamiti, LREM, n’en obtiendra aucun.

Lors des élections municipales de 2020, Johanna Rolland, parti socialiste, remporte le scrutin avec 31,36 % des voix au premier tour et 59,67 % des voix au second tour. Elle était opposée à Laurence Garnier, Les Républicains (19,94 % et 27,61 %), et Valérie Oppelt, La république En Marche (13 %, 12,71 %).

Les élections européennes de 2019 sont remportées par la liste LREM de Nathalie Loiseau, avec 26,34 % des suffrages nantais. Yannick Jadot avec la liste EELV, termine second avec 24,35 % des votes.

Au premier tour des élections présidentielles françaises de 2017 à Nantes, Emmanuel Macron (LREM), se place en tête avec 30,83 % des voix. Jean-Luc Mélenchon (LFI) arrive deuxième avec 25,47 % des suffrages, suivi par François Fillon (LR) qui obtient 20,25 % des votes. Le taux d’abstention est de 19,07 %. Emmanuel Macron l’emporte au second tour avec 86,52 % des voix devant Marine Le Pen (RN), qui obtient 13,48 % des votes. 25,09 % des électeurs nantais s’abstiendront durant ce second tour.