Les résultats du premier tour bordelais

Le résultat des élections présidentielles françaises de 2022 à Bordeaux a été relativement conforme à celui de bon nombre de grandes villes de France. Par rapport au scrutin national, on y constate ainsi des scores plus importants d’Emmanuel Macron (La République en Marche - 33,51% des suffrages exprimés) et de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise - 29,06% des bulletins de vote) ainsi qu’une sous-représentativité de l’extrême-droite (Marine Le Pen et Eric Zemmour totalisant à peine 16% des voix). La surprise vient du fait que, dans cette ville dont les maires ont longtemps été des personnalités de la droite française qu’ils s’agissent de Jacques Chaban-Delmas ou d’Alain Juppé, Valérie Pécresse (Les Républicains) n’est parvenue à rassembler que 5% des électeurs et électrices bordelais. Le taux d’abstention a été similaire au taux national (25%) et les votes blancs et nuls constituent respectivement 1,19% et 0,39% des votes exprimés.

Les Républicains et les Socialistes à la recherche d’un second souffle, l’extrême-droite en progression

Les deux informations capitales de ce premier tour de l’élection présidentielle française tiennent d’une part à la déconfiture des deux grands partis politiques qui dominaient jusqu’ici la vie politique française, Les Républicains et le Parti Socialiste, et d’autre part à l’excellent score réalisé par l’extrême-droite.

Ainsi, ni Valérie Pécresse ni Anne Hidalgo n’ont dépassé les 5% des suffrages exprimés, à partir desquels sont remboursés les frais de campagne. Si le résultat final était attendu pour la candidate du Parti Socialiste, il a été plus difficile à digérer pour celle des Républicains. Aucun de ces partis n’a paru en mesure de faire entendre ses propositions ni d’occuper l’espace médiatique.

Au contraire, cet espace de parole a bien souvent paru saturé par les candidats d’extrême-droite, qu’il s’agisse de l’expression de leurs opinions ou de leur lutte fratricide. A eux deux, Marine Le Pen et Eric Zemmour totalisent 30% des votants contre 21% en 2017. La présence du polémiste a donc peut-être finalement été un atout pour la candidate du Rassemblement National, la recentrant dans le jeu politique. Toutefois, la concurrence entre ces deux pans de l’extrême-droite sera à observer finement dans les mois qui viennent et notamment lors des prochaines élections législatives.

A gauche, la faiblesse du Parti Socialiste fait les affaires de Jean-Luc Mélenchon qui est une fois de plus parvenu à mêler son expérience politique (il a notamment été ministre de Lionel Jospin) et sa contestation du système. Jean-Luc Mélenchon échoue à seulement 1% de Marine Le Pen, en dépit du désistement d’une partie des candidats de la gauche (Christiane Taubira, Arnaud Montebourg) et peut-être à cause du maintien de Fabien Roussel (2%).

A La République En Marche !, Emmanuel Macron (28%), le président candidat, qui brigue une réélection pour un second quinquennat, peut se féliciter de sa première place et surtout de l’écart qui le sépare de ses concurrents. Certains sondages prédisaient en effet depuis quelques jours une quasi-égalité entre lui et la candidate du Rassemblement Nationale. L’écart final de 4% laisse au président sortant une dynamique positive dans l’optique du second tour.

Enfin, dernière désillusion de ces élections présidentielles françaises, les Verts n’ont pas su une fois de plus concrétiser au niveau national les excellents scores qui furent les leurs lors des élections intermédiaires. Quelque peu assommé par la cacophonie de la campagne, le candidat écologiste, Yannick Jadot, n’a pas pu exploiter la tendance actuelle des Français à considérer l’avenir climatique comme le principal enjeu des prochaines années.

Bordeaux, ville écolo ?

La victoire inattendue des écologistes aux élections municipales bordelaises de 2020 se classe parmi leurs plus grandes réussites politiques de ces dernières années. Depuis 1947 et jusqu’ici, en effet, sur les bords de la Gironde, sur la Place de la Bourse et sur la Place de la Victoire, on votait plutôt à droite. Et la ville a été marquée par les deux grands maires qui s’y sont presque succédé : Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé (démissionnaire en 2020).

On aurait pu croire à un accident si le résultat des municipales n’avait pas été confirmé l’année suivante à l’occasion des régionales et des départementales. Ainsi, à ces dernières, les listes de gauche (PCF-Parti Socialiste-Verts) ont obtenu des majorités franches (de 57 à 70%) dans 3 des 6 cantons bordelais. Et quelques mois avant les Municipales, le résultat des Européennes 2019 où La République en Marche ! avait obtenu 30% et le parti Écologiste 21% aurait dû être une alerte pour la majorité de droite.

Les élections présidentielles de 2017, si éloignées des standards habituels, avaient peut-être laissé entrevoir ce revirement des positions politiques à Bordeaux. Emmanuel Macron y était arrivé largement en tête(31%) devant Jean-Luc Mélenchon (23%) et François Fillon (22%). Mais ces résultats pouvaient être mis sur le dos de la campagne calamiteuse du candidat des Républicains. Reste qu’il va falloir surveiller de près les prochaines élections législatives dans la capitale de la Gironde pour y définir une possible recomposition politique.

L’annonce des résultats de l’élection présidentielle française par les médias belges

Les médias belges ont pu annoncer dès 18h une première estimation des résultats du premier tour des présidentielles. Cette année, personne ne s’en est ému. On se souvient pourtant des questionnements qu’avait suscités en 2017 la possibilité pour les électrices et électeurs français de se référer aux sites internet des médias belges pour prendre connaissance des tendances électorales et sondages tout au long de la soirée, ce qui, craignait-on, pouvait influer sur la décision finale lors du passage aux urnes. C’est en effet pour éviter ce biais que la loi française interdit tout sondage ou commentaire de sondage du vendredi précédent l’élection à la fermeture des bureaux de vote à 20h le jour J. Cette loi française ne s’applique évidemment pas aux médias belges. L’Avenir a donc pu, dès les premiers résultats fiables, vous en informer.