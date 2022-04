Présidentielle française: ce que révèlent les comptes Twitter de Le Pen et Macron

Après une première partie de campagne quelque peu décevante, où les idées des uns se confrontaient souvent aux attaques des autres, le sprint final a été lancé il y a 12 jours, au soir même du premier tour.

Plus encore que le débat présidentiel , qui n’a réuni "que" 15,6 millions de téléspectateurs français, la campagne s’est surtout jouée sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter. À cette occasion, la rédaction de "L’Avenir" a analysé ce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont tweeté depuis le 10 avril. Et la différence est flagrante.

1 Le Pen, la plus présente

Au nombre de posts publiés sur Twitter, Marine Le Pen est la grande gagnante de cette joute.

Alors qu’Emmanuel Macron n’a publié que 14 tweets en l’espace de 12 jours, la candidate du Rassemblement national a diffusé 453 messages!

2 La France d’un côté, le monde de l’autre

C’est un constat: Marine Le Pen a fait de la France son cheval de bataille. En tout cas, dans son discours…

Sur Twitter, la fille de Jean-Marie Le Pen n’a eu de cesse depuis dix jours d’évoquer la "France", les "Français", le "peuple" mais aussi le "pays" qu’elle espère représenter.

Marine Le Pen aime le «peuplefrançais» et le fait savoir sur Twitter. ©EdA

À l’inverse, Emmanuel Macron, beaucoup plus discret sur sa propre campagne et toujours bien installé dans son fauteuil de président de la République, évoque plus souvent la situation internationale. Ce qui se traduit par une utilisation plus courante de mots comme "Ukraine", "conflit" ou encore "international".

Pour Emmanuel Macron, le statut de président de la République l’incite a publié prioritairement l’actualité internationale, dont le conflit en Ukraine. ©EdA

3 Le Pen, inexistante… pour Macron

Autre différence majeure, Marine Le Pen a beaucoup évoqué son concurrent dans les tweets postés depuis le 10 avril tandis que, durant le même laps de temps, le président de la République n’a absolument rien écrit sur la candidate de l’extrême-droite.

Inexistante sur son compte Twitter, la campagne d’Emmanuel Macron est donc beaucoup moins acharnée que celle de Marine Le Pen dont l’équipe de communication a, par exemple, énormément commenté le débat de mercredi soir.