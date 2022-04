Présidentielle française 2022: abstention, vote blanc, vote nul, quelles différences?

Si certains savent déjà pour qui ils voteront, le choix semble être un véritable casse-tête pour d’autres. Entre mécontentement et désamour envers les deux candidats, l’abstention, le vote blanc et le vote nul semblent être des alternatives toutes trouvées pour les Français les plus indécis. Quelle différence entre ces trois procédés et quel impact cela peut-il avoir sur les résultats? On vous dit tout.

L’abstention

L’abstention, c’est simplement le fait de ne pas aller voter, de ne pas se rendre aux urnes le jour de l’élection. "Elle traduit soit un désintérêt pour la vie publique, soit un choix politique actif consistant à ne pas se prononcer afin d’exprimer son désaccord", peut-on lire sur le site officiel français Vie publique .

Lors du premier tour , l’abstention était de 26,3%. Cela équivaut à dire que 12,8 millions de Français n’ont pas été voter le 10 avril.

Il s’agit là presque d’un record. Seul le premier tour de l’élection présidentielle de 2002 a fait pire. L’abstention de 28% avait favorisé l’arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, face à Jacques Chirac.

Concrètement, une abstention élevée peut poser la question de la légitimité d’un pouvoir élu avec une faible participation des citoyens. Celle-ci n’est toutefois pas comptabilisée dans les suffrages exprimés.

L’abstention du second tour de la présidentielle de 2017 était de 25,44%. Le même duel Macron Le Pen fera-t-il pire ou mieux en 2022? Réponse ce dimanche.

Le vote nul

Le vote nul correspond à des bulletins de vote déchirés, annotés ou sans enveloppe. Ces votes ne sont tout simplement pas pris en compte dans les résultats de l’élection.

Interpréter un vote nul est difficile. Cela peut avoir été fait inconsciemment. C’est le cas, par exemple, d’un citoyen qui annoterait quelque chose sur son bulletin en pensant que cela n’aurait aucune incidence sur son vote. Et puis, il y a le vote nul intentionnel, destiné à manifester son opposition aux différents candidats et aux programmes qu’ils représentent.

Le vote blanc

Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat.

Comme l’indique Vie Publique, "les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Mais ils ne sont pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés."

Le vote blanc n’a donc pas plus d’importance que l’abstention ou le vote nul, puisque celui-ci n’est pas plus comptabilisé que les deux autres lors des résultats. Mais l’idée est de le différencier en le reconnaissant comme un acte du citoyen, qui s’est déplacé pour exprimer son choix politique de ne choisir aucun des candidats qui lui sont proposés.