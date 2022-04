Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, c’était il y a 20 ans: aux origines du front républicain et du vote utile (vidéos)

Profitant d’une abstention record, il avait terminé à la deuxième place lors du premier tour avec 4,8 millions de voix (16,9%) derrière Jacques Chirac (19,9%) et devant le socialiste Lionel Jospin (16,2%), qui annonce son "retrait de la vie politique".

Un coup de théâtre que personne n’a vu venir

Si aujourd’hui, la présence de Marine Le Pen au second tour n’a plus rien d’une surprise pour les observateurs, celle de son père en 2002 avait provoqué une onde de choc chez nos voisins français. Et pour cause, personne n’avait rien vu venir.

Mais comment expliquer ce coup de théâtre? Durant les mois précédents, tous les sondages prédisaient un nouveau duel entre Chirac et Jospin. Avec une estimation à 18% durant les derniers jours de la campagne, le candidat socialiste semblait détenir une confortable avance sur le président du Front National, 3eavec 14%.

Face à ce match retour annoncé, certains ont oublié d’aller voter au 1ertour, tandis que d’autres ont préféré donner leur voix à d’autres candidats de gauche.

Le «front républicain» s’active et Chirac refuse le débat

Mais au soir du 1er tour, l’Hexagone se réveille groggy. Rapidement, la quasi-totalité des candidats éliminés activent le "front républicain" et appellent, explicitement ou non, à voter Chirac pour faire barrage à l’extrême droite, quitte à "voter avec des gants".

Seul Bruno Mégret, ancien du FN, appelle à voter Le Pen, tandis que les candidats d’extrême gauche Arlette Laguiller et Daniel Gluckstein ne souhaitent pas soutenir un candidat ou l’autre.

De son côté, Jacques Chirac refuse de débattre avec Jean-Marie Le Pen, déclarant qu’il "ne peut accepter la banalisation de l’intolérance et de la haine."

Véritable tradition, le débat télévisé d’entre deux tours n’aura donc pas lieu pour la première fois depuis 1974. Un choix dénoncé par son adversaire. "Chirac se dérobe devant le débat démocratique, il craint son adversaire et il a peur", lance Jean-Marie Le Pen, qui jubile de sa "victoire" et de l’attention médiatique qui lui est consacrée.

La France se mobilise contre l’extrême droite

Outre la sphère politique, la société civile s’active également contre Le Pen et le FN. Dans les heures et les jours qui suivent le premier tour, plusieurs manifestations se succèdent dans les rues des grandes villes de France - mais aussi à Bruxelles - au rythme des slogans "La Honte", "No Pasaran" ou encore "Faut lui barrer la route".

Le mouvement atteint son apogée le 1ermai avec un à deux millions de manifestants, pacifiques mais déterminés, qui défilent sur l’ensemble du territoire français. Une mobilisation sans précédent, en présence notamment de la vice-première ministre belge Isabelle Durant. "Beaucoup de gens qui sont tentés de voter extrême droite ne sont pas nécessairement des fascistes. Ce sont des gens dépassés qui ont l’impression que le monde est trop complexe et que la classe politique est trop éloignée d’eux", expliquait l’ancienne présidente d’Ecolo.

Dans le camp d’en face, on descend également dans la rue. Le même jour, le Front national mobilise entre 10.000 et 100.000 personnes pour le défilé annuel en l’honneur de Jeanne d’Arc et pour soutenir Jean-Marie Le Pen. Pour l’occasion, le FN tente de lisser son image avec une chanteuse antillaise, des pancartes sans agressivité et des manifestants priés de se tenir à carreau.

Le 5 mai 2002, Jacques Chirac l’emporte finalement avec 82,21% des suffrages - un record dans une élection présidentielle au suffrage universel direct en France - contre 17,79% pour Jean-Marie Le Pen. Grâce au front républicain, le président sortant obtient près de 20 millions de voix supplémentaires par rapport au 1ertour.

Le «vote utile» en souvenir du 21 avril

Dans les années qui suivent, la France sera durablement marquée par ce scrutin, qui mettra la notion de "vote utile" sur le devant de la scène. Considéré comme anti-démocratique par certains et nécessaire par d’autres, ce mécanisme consiste à voter pour un candidat ayant plus de chances d’être élu plutôt que pour celui que l’on préfère afin de contrer la présence au 2etour de candidats jugés dangereux.

Lors des élections de 2007 et 2012, le souvenir du 21 avril a profité aux deux grands partis français, qui ont réalisé de bien meilleurs scores grâce au vote utile... avant qu’un membre de la famille Le Pen vienne à nouveau semer la zizanie dans le paysage politique français.