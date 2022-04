Élection présidentielle française 2022: qui a remporté le débat selon la presse, Le Pen ou Macron?

"Macron domine, Le Pen tient le choc", résume l’ultime édition du Figaro à sa Une, Vincent Trémolet de Villers notant dans son éditorial "une légitimité acquise et persistante d’Emmanuel Macron".

Les journaux soulignent la bonne tenue des échanges contrastant avec le dernier duel entre les deux candidats, il y a cinq ans, où Marine Le Pen était passée à côté de l’exercice.

«Vous dites n’importe quoi!»

"Pas de jeux du cirque, pas de provocations de la part de Marine Le Pen, ni de suffisance excessive de la part d’Emmanuel Macron, malgré un ‘Vous dites n’importe quoi!’", relève Jean-Marcel Bouguereau dans la République des Pyrénées, accordant un avantage au chef de l’Etat sortant pour sa "technicité".

A la Une, les journaux privilégient souvent une photo de chaque candidat en pleine argumentation, mains accompagnant la parole et regard déterminé. Le Télégramme titre ainsi "Duel sans concession".

"Il y a cinq ans, c’était une parodie démocratique (...) cette fois, le débat d’idées a eu lieu", se félicite pour sa part Luc Bourrianne dans L’Est Républicain.

«Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier»

Il y eut des piques pendant les près de trois heures d’échanges, certes. Le Parisien/Aujourd’hui en France retient celle de Macron: "Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier", pour appuyer son titre de Une "Macron à l’attaque, Le Pen en défense".

Mais aucun des deux candidats ne l’a emporté par KO. Macron a tiré "surtout des balles à blanc", explique Michel Klekowicki dans le Républicain Lorrain, tandis que Mme Le Pen s’est montrée "policée" selon La Voix du Nord.

«Merci pour ce moment»

"Merci pour ce moment", ose même Frédéric Vézard dans son édito pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, content d’avoir assisté à un "débat limpide" où "deux visions de la France se sont confrontées à ciel ouvert".

Un moment "long et dense, un peu ennuyeux au démarrage sur le pouvoir d’achat mais, au final, instructif, à défaut d’être véritablement passionnant", a, pour sa part, trouvé Laurent Bodin de L’Alsace.

Comme ce couple installé devant son poste de télévision à la Une de Ouest France, les Français ont assisté à "deux visions si opposées", titre le quotidien.

«Tout les oppose»

Le débat a réussi sa mission de poser les antagonismes et de souligner les lignes de partage entre les deux candidats. "Les deux France" (Corse Matin) ou "Tout les oppose" (L’Union et L’Ardennais) s’imposent alors dans la presse régionale, souvent contrainte par une heure de bouclage antérieure à la fin de l’émission.

Tout le monde avait en mémoire une Marine Le Pen fatiguée et perdue dans ses fiches en 2017. Elle "s’en est nettement mieux sortie. Mais elle n’a pas renversé la table: son adversaire n’a pas perdu le match", juge Patrice Chabanet dans le Journal de la Haute-Marne.

«Toujours pas au niveau»

Libération se montre plus sévère. "Toujours pas au niveau", titre le quotidien de gauche sur une photo en gros plan de Le Pen, regard dans le vide.

"Contradictoire et floue dans bien des domaines, Marine Le Pen, combative et modérée, a montré les limites de l’exercice", abonde Olivier Biscaye dans Midi Libre, jugeant qu’Emmanuel Macron "un tantinet certain de son fait" mais "offensif et précis", a "gagné cette première manche" avant le vote de dimanche.

Les fans de foot ont, eux, le regard tourné vers la deuxième place du championnat et dans cette course narrée par L’Equipe, sans stress mais avec (Dimitri) Payet, "l’OM domine les débats", titre malicieusement le quotidien sportif.