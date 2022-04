Débat Macron - Le Pen: «On est beaucoup plus disciplinés qu’il y a 5 ans» (vidéo)

Ce mercredi soir, c’était le débat de l’entre-deux-tours de la présidentielle française entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si les attaques et autres piques n’ont pas manqué, les candidats se sont mis d’accord pour dire qu’ils étaient « beaucoup plus disciplinés qu’il y a 5 ans. »