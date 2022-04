Présidentielle française2022: que faire si un candidat meurt avant le deuxième tour?

Une interrogation bien légitime quand on sait que, par le passé, plusieurs chefs de l’État français sont morts dans l’exercice de leur fonction, comme George Pompidou. Si ce cas bien précis venait à se reproduire aujourd’hui, c’est le président du Sénat, en l’occurrence Gerard Larcher (LR), qui deviendrait président par intérim, en attendant l’organisation de nouvelles élections.

Par contre, il n’est encore jamais arrivé qu’un candidat à la présidentielle française décède dans l’entre-deux tours. Mais pas de panique, la loi française a prévu tous les cas de figure. C’est en tout cas vrai depuis l’adoption d’une révision constitutionnelle sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, le 18 juin 1976.

En cas de décès ou d’un empêchement (maladie, accident, coma, etc) de l’un des candidats, un scénarios existe pour chaque stade du processus électoral, à commencer par la période qui précède le dépôt des candidatures.

Avant le dépôt des candidatures

"Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection", précise l’article 7 de la constitution française .

S’il s’agit d’une candidature jugée marginale, sa disparition peut ne pas suffire à justifier le report.

Le mot "peut" n’est pas anodin dans ce texte de loi car il signifie que le report du scrutin n’est pas obligatoire. "S’il s’agit d’une candidature jugée marginale, sa disparition peut ne pas suffire à justifier le report", expliquent des spécialistes à nos confrères de La Voix du Nord.

Avant le premier tour

A contrario, si un candidat est empêché ou décède après la date limite du dépôt des candidatures, le report de l’élection est la seule option envisageable, selon la constitution française. "Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection."

Avant le second tour

Mais la période qui nous intéresse aujourd’hui, c’est celle qui précède le second tour. Si l’un des deux finalistes du premier tour décède ou est empêché, le Conseil constitutionnel déclare "qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales."

Autrement dit, si un malheur arrive à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen avant ce dimanche 24 avril, il faudrait tout recommencer à zéro, avant même le dépôt des candidatures.

L’article 7 est l’un des plus complexesde la constitution française

Là aussi, il y a des conditions. L’élection devrait alors avoir lieu dans les 35 jours qui suivent la décision de report du Conseil constitutionnel. Et si cela a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci reste malgré tout en place jusqu’à l’élection de son successeur.

Toutefois, cet article 7 est sujet à de nombreuses interprétations de la part des spécialistes, que ce soit au niveau des mots utilisés (La notion d’empêchement), du délai pour recommencer les élections ou du moment choisi pour reprendre le scrutin à zéro. Et pour cause, il s’agit de "l’un des plus complexes" de la constitution française, selon le professeur de droit public Julien Boudon, interrogé par Slate.