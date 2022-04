DIRECT | Présidentielle française 2022: suivez le débat télévisé entre Macron et Le Pen (vidéo)

Suivez le débat en direct

21h : le débat de l’entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron commence avec une introduction d’une minute trente pour chacun des deux candidats.

Huit thèmes seront abordés par les deux candidats: le pouvoir d’achat, l’international, le modèle social, l’environnement, la compétitivité française, la jeunesse, la sécurité et l’immigration et, enfin, les institutions.

Marine Le Pen a été tiré au sort pour prendre la parole en première.

Le débat est programmé pour 2h30 environ. Les détails de son contenu et de la réalisation ont été savamment discutés par les équipes des candidats.Ce grand moment de télé est animé par Gilles Bouleau, présentateur du journal de 20 heures de TF1, et Léa Salamé, présentatrice de l’émission politique de France 2.

Article mis à jour régulièrement.

Marine Le Pen a beaucoup préparé ce rendez-vous qu’elle avait raté en 2017

Ce rendez-vous important de l’élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national l’avait complètement raté il y a 5 ans.

ll y a cinq ans, la candidate d’extrême droite était arrivée mal préparée et fatiguée au débat de l’entre-deux-tours après avoir multiplié les déplacements. Changement de stratégie en 2022: aucun événement ne figurait mardi à son agenda. Elle a préparé chez elle, dans son bureau, ce passage obligé depuis 1974 pour les candidats à la présidentielle. Elle doit montrer aux électeurs et électrices qu’elle est "à la fois crédible, qu’elle sait rassembler, mais surtout qu’elle incarne la fonction, ce que n’a pas réussi à faire M. Macron", a affirmé Louis Aliot, espérant que ce grand débat national soit "solennel, sérieux, argument contre argument" sans "agressivité générale". La candidate RN œuvre à lisser son image tout en gardant un programme radical, notamment sur l’immigration.

Emmanuel Macron se prépare à expliquer son programme

S’il semble vouloir dédramatiser l’événement, Emmanuel Macron "se prépare sérieusement parce que c’est un débat important" et cela va permettre de "rentrer dans le détail des propositions", a précisé sur CNews Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

Contrairement à 2017, le président sortant devra cette fois défendre le bilan d’un quinquennat marqué par la crise des "gilets jaunes" et la crise covid face aux attaques de sa rivale.

Dans cette dernière ligne droite, les deux candidats s’efforcent aussi de séduire les partisans de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des votes, et qui a appelé aussitôt à ne pas accorder "une seule voix" à la candidate d’extrême droite.

A quelques jours du deuxième tour de la présidentielle, les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur dans une fourchette allant de 53 à 56% des suffrages exprimés face à Marine Le Pen.

Pour rappel, lors du premier tour de cette élection présidentielle , Emmanuel Macron (La République en Marche) avait obtenu 27,85% des suffrages exprimés, alors que Marine Le Pen (Rassemblement national, ex-FN) en avait récolté 23,15%. Jean-Luc Mélenchon quant à lui engrangeait 21,95% des bulletins de vote et Zemmour (Reconquête) se hissait à la quatrième place avec 7,07% des votes. En dessous des 5% fatidiques se trouvaient Valérie Pécresse (Les Républicains), Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts), Jean Lassalle (Résistons!), Fabien Roussel (Parti Communiste Français), Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France), Anne Hidalgo (Parti Socialiste), Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) et, enfin, Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière). Il y avait 1,51% de votes blancs et 0,66% de votes nuls. Le taux d’abstention était plus haut que lors des élections précédentes: presque 26% des inscrits sur les listes électorales ont boudé les urnes lors du premier tour de scrutin. Le taux de participation était donc de 73,69%.

Pour le second tour de l’élection , les intentions de vote sont partagées: les différents sondages estiment que Macron obtiendrait entre 54,5% et 56,5% des voix et l’emporterait donc sur sa rivale.

Dimanche, la rédaction de L’Avenir sera mobilisée pour vous faire vivre en direct les évènements: des premières indications de résultats avant 20h, aux résultats officiels, déclarations du gagnant ou de la gagnante aux nombreux analyses.

