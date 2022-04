Débat de l’élection présidentielle française: «Vous dépendez du pouvoir russe», lance Macron à Le Pen

Ce mercredi 20 avril, c’est le débat télévisé entre les deux candidats du second tour à l’élection présidentielle française. Passage obligé depuis 1974, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le président-candidat de la République en Marche Emmanuel Macron confrontent leurs idées politiques, sous l’arbitrage de Gilles Bouleau et Léa Salamé.