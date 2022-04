Attentat djihadiste déjoué en 2019 à Paris: cinq personnes renvoyées en procès

L’un d’entre eux est également renvoyé "pour non-dénonciation de crime constituant un acte de terrorisme", toujours de même source.

Un sixième protagoniste du dossier, mineur de moins de seize ans au moment des faits et né en mai 2003, a été "condamné en 2021 par le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle à une peine d’emprisonnement partiellement assortie d’un sursis probatoire", a indiqué la source proche.

Dans son téléphone une photographie de l’intéressé à côté de François Hollande avait été retrouvée.

«Un projet d’action violente»

D’après des éléments du dossier dont l’AFP a eu connaissance, le dossier a été ouvert début février 2019 autour de la figure d’Alexandre B., 42 ans, "suspecté de fomenter un projet de nature terroriste ciblant les forces de sécurité françaises et impliquant d’autres individus".

Spécificité de cette enquête, une cyber-infiltration puis une infiltration rocambolesque. Elles ont mis à jour "un projet d’action violente ciblant les abords du Palais de l’Élysée, les policiers en faction et éventuellement les civils sur l’avenue".

Le 24 avril 2019, "l’agent infiltré annonçait sur le groupe Telegram avoir fait l’acquisition de deux kalachnikovs", proposées à l’essai à Alexandre B. et à un autre mis en cause, Karim B., dans un appartement parisien géré par l’antiterrorisme, qui déclenchait leur interpellation.

Si Karim B. "revendiquait les faits qui lui étaient reprochés", Alexandre B. et le dernier membre du trio suspecté d’avoir envisagé une action violente, Mohamed C., "affirmaient qu’ils n’auraient pas été jusqu’au bout".

"Nous considérons que les infiltrés" de la DGSI "sont allés beaucoup plus loin que ce que la loi autorise" et "ont donné du relief au projet", a contesté Me Marc Bailly, avocat de Mohamed C.