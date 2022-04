Une femme miraculée après une terrible chute sous un train en marche (vidéo)

Le tout, sous le regard de navetteurs horrifiés. Certains d’entre eux se ruent à son secours et finissent par remonter la jeune femme sur la plateforme. Et à leur plus grande stupéfaction, celle-ci semble indemne.

"Cette fille est née à nouveau. C’est un miracle", a déclaré un témoin de l’accident.

Prise en charge par les personnes présentes sur place en attendant l’arrivée des ambulanciers, cette miraculée du nom de Candela a été admise à l’hôpital. Déclarée hors de danger, elle a pu voir les images terrifiantes de sa chute et a raconté aux médias locaux ce qu’il s’était passé.

"J’ai subi une chute de tension et je me suis évanouie. J’ai essayé d’avertir la personne devant moi mais je ne me souviens de rien d’autre, même du moment où j’ai percuté le train. Je ne sais pas comment je suis encore en vie. J’essaie toujours de donner un sens à tout cela", a-t-elle déclaré.

Une histoire incroyable qui redonne toute sa signification au "miracle de Pâques".