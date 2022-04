Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir détruit un important dépôt d’armes étrangères près de Lviv

"Le centre logistique et d’importants lots d’armements étrangers, livrés à l’Ukraine durant les six derniers jours par les Etats-Unis et des pays européens, qui y étaient stockés, ont été détruits", selon la même source.

Un important dépôt de munitions a également été détruit près de Vassylkiv, dans la région de Kiev, a indiqué M. Konachenkov.

Au total, l’armée russe a détruit durant la journée 16 sites militaires ukrainiens, parmi lesquels une usine de réparation des missiles tactiques Totchka-U, plusieurs dépôts de munitions et un dépôt de carburants.