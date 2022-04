Conflit israélo-palestinien: tir de roquette sur Israël depuis la bande de Gaza

Selon un décompte de l’AFP, il s’agit de la première roquette tirée de la bande de Gaza vers le territoire israélien depuis le début du mois de janvier dernier, ce qui avait donné lieu à des frappes de représailles israéliennes sur ce micro territoire de 2,3 millions d’habitants.

Ce nouveau tir de roquette n’a pas été revendiqué mais il intervient après une série d’attaques en Israël, dont deux ont été perpétrées par des Palestiniens, des opérations de "contreterrorisme" en Cisjordanie occupée, et un week-end de tension sur les lieux saints à Jérusalem.

Plus de 150 Palestiniens avaient été blessés lors de heurts avec les forces israéliennes vendredi à l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam aussi considéré comme le premier lieu saint du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.

Et dimanche, des nouveaux accrochages avaient éclaté dans et autour de ce lieu saint que des juifs étaient allés visiter, ce qui a été considéré comme un affront par certains musulmans. Et des jeunes Palestiniens avaient été interpellés le jour même après avoir jeté des pierres à des autocars de civils israéliens à proximité des lieux.

L’an dernier, des accrochages à Jérusalem pendant la même période de l’année avaient conduit le Hamas à lancer des salves de roquettes depuis Gaza vers Israël qui avait répliqué en bombardant ce territoire palestinien, donnant lieu à une guerre meurtrière de 11 jours.