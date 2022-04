Shanghai se trouve au milieu d’une forte vague de coronavirus, la plus importante que le pays ait connue depuis le début de la pandémie, il y a deux ans. Une grande partie des quelque 26 millions d’habitants ne sont pas autorisés à quitter leur domicile depuis plusieurs semaines mais les restrictions strictes n’ont eu aucun effet jusqu’à présent. Il y a une semaine et demie, les autorités de la ville avaient signalé pour la première fois plus de 20.000 nouvelles infections par jour. Depuis lors, le nombre de cas est resté plus ou moins constant.

Alors que le reste du monde tente de vivre avec le virus du mieux qu’il peut, Pékin s’en tient toujours à une stratégie rigide de lutte contre le virus, combattant même les petites épidémies par des couvre-feux draconiens, des tests de masse et une recherche intensive des contacts. Actuellement, plusieurs villes chinoises sont d’ailleurs partiellement ou totalement confinées. Mais alors que les citoyens avaient initialement accepté la stratégie des autorités de manière plutôt détendue, on assiste aujourd’hui à une grogne de plus en plus forte de la part de mécontents.