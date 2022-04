La Russie a capturé plus de mille civils, selon la vice-première ministre ukrainienne

Elle a exigé dans une apparition télévisée que ces personnes soient libérées immédiatement. "Nous n’allons pas échanger des soldats contre des civils, ce serait une violation des conventions de Genève", a déclaré la femme politique. Selon Mme Verechtchouk, l’Ukraine compte plus de 700 soldats russes emprisonnés, et l’armée russe détiendrait environ le même nombre de soldats ukrainiens. Un nouvel échange de prisonniers de guerre est possible, a-t-elle dit.