U ne usine militaire fabriquant notamment des tanks a été visée samedi matin par un bombardement dans la banlieue de Kiev. Plusieurs explosions ont également eu lieu dans la capitale ukrainienne, dans le district de Darnitsa, a également indiqué le maire sur Telegram

2 La Russie capture plus de mille civils

La Russie a fait prisonniers plus de mille citoyens ukrainiens dont plus de la moitié sont des femmes, a indiqué samedi la vice-première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

3 Boris Johnson interdit d’entrée en Russie

" Cette mesure a été prise en réponse à la campagne médiatique et politique effrénée visant à isoler internationalement la Russie et créer les conditions propices pour […] étrangler l’économie" nationale, a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

4 Volodymyr Zelensky parle de 2.500 à 3.000 soldats ukrainiens tués

C’est ce qu’a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la chaîne d’information américaine CNN dans une interview dont les premiers extraits ont été diffusés vendredi. Selon le président, quelque 10.000 soldats du côté ukrainien ont également été blessés. Il est difficile de dire combien d’entre eux survivront, a-t-il dit.

5 Moscou avertit Washington de «conséquences»

La Russie a adressé cette semaine aux Etats-Unis une plainte formelle avertissant le gouvernement américain de "conséquences imprévisibles" suite à son aide militaire en forte hausse à l’Ukraine, selon des informations de presse.

Selon cette note diplomatique, Moscou avertit les Etats-Unis et l’Otan contre l’envoi d’armes " plus sensibles " à l’Ukraine , jugeant que de tels équipements militaires mettaient de l’"huile sur le feu" et pourraient provoquer des "conséquences imprévisibles", a rapporté le Washington Post.