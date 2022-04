Ukraine: la Russie va intensifier les frappes sur Kiev en réplique aux attaques en territoire russe, des «mercenaires polonais» tués

Ces déclarations semblent annoncer un nouveau changement d’approche de la Russie qui, après avoir échoué à vaincre les défenseurs de Kiev, avait annoncé fin mars qu’elle allait se concentrer sur l’est de l’Ukraine et avait retiré ses forces menant l’assaut contre la capitale ukrainienne.

"Le nombre et l’ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Il a par ailleurs indiqué que la Russie avait détruit un atelier de production de missiles sol-air dans l’usine Vizar près de Kiev au moyen d’un missile de croisière Kalibr.

Jeudi, les gouverneurs de deux régions russes frontalières de l’Ukraine avaient accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé deux villages en territoire russe, Klimovo et Spodariouchino, faisant sept blessés.

A Klimovo, l’attaque a été menée par deux hélicoptères ukrainiens, ont affirmé les autorités russes, des accusations démenties par Kiev et invérifiables de manière indépendante.

Vendredi, M. Konachenkov a néanmoins affirmé qu’un des hélicoptères ayant mené ce raid avait été détruit par un missile tiré par le système de défense anti-aérienne S-400, alors qu’il retournait à sa base en Ukraine.

Par ailleurs, le porte-parole russe a affirmé que l’artillerie de Moscou avait tué des "mercenaires polonais" dans le nord-est de l’Ukraine, ce qui risque de renforcer les tensions déjà vives entre Moscou et Varsovie.

"Un détachement de mercenaires d’une compagnie militaire privée polonaise (...) a été liquidé dans le village d’Izioumske, dans la région de Kharkiv. Jusqu’à 30 mercenaires polonais ont été éliminés", a affirmé M. Konachenkov.

La Russie mène une offensive militaire en Ukraine depuis le 24 février.

Cinq morts dans le Donbass, explosions au sud de Kiev

Cinq personnes ont été tuées dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine, au cours des dernières 24 heures, tandis que des explosions ont retenti dans la nuit au sud de Kiev, apparemment sans faire de dégâts ni de blessés, a indiqué ce vendredi la présidence ukrainienne.

Le contrôle de l’ensemble du Donbass, partiellement aux mains des séparatistes prorusses depuis 2014, est depuis la fin mars la cible prioritaire de l’armée russe.

Dans la plus grande région du Donbass, celle de Donetsk, où "des combats se déroulent sur toute la ligne de front", trois personnes ont été tuées et sept blessées, selon la présidence. L’autre région de ce bassin minier, celle de Lougansk, a elle été le théâtre de 24 bombardements qui ont fait deux morts et deux blessés, a-t-on précisé de même source.

Dans la région de Kiev, "des explosions ont été entendues dans le district de Vassylkiv (au sud-ouest de Kiev). Selon les premières informations, la défense anti-aérienne est entrée en action", selon un point quotidien qui se base sur des informations envoyées par les autorités régionales.

Les alertes anti-aériennes ont retenti à plusieurs reprises depuis jeudi soir dans la région de la capitale, a indiqué le gouverneur de cette dernière, Olexandre Pavliouk, sur son compte Telegram.

Même si les troupes russes se sont retirées de la région de Kiev fin mars, les alertes anti-aériennes y restent assez fréquentes.