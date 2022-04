La télévision russe appelle à des représailles après le naufrage du Moskva: «Une bombe et c’est fini»

Quelles que soient les circonstances de ce naufrage, il s’agit d’"un coup dur" porté à la flotte russe dans la région, voire même, pour la Russie, l’un de ses plus gros revers et une humiliation majeure.

«Une raison absolue pour la guerre»

À l’annonce de ce revers, la télévision d’État russe - par le biais d’analystes et commentateurs - a appelé à la vengeance.

"Rien que le fait qu’il y ait une attaque contre notre territoire est un casus belli, une raison absolue pour la guerre", a réagi l’analyste Vladimir Bortko sur la chaîne publique Russia-1.

Nous ne pouvons répondre que d’une seule manière: jeter une bombe sur Kiev et c’est fini.

"L’opération spéciale en Ukraine est terminée", poursuit l’homme. "Ça s’est terminé hier soir, quand notre patrie a été attaquée. Le Moskva est une raison absolue pour la guerre. C’est sûr à cent pour cent. C’est notre fleuron. Nous n’avons pas à penser à quoi que ce soit. Il doit y avoir une réponse."

Bortko va même plus loin et estime que la capitale ukrainienne, Kiev, devrait être bombardée. "C’est ce qui doit se passer. Nous ne pouvons répondre que d’une seule manière: jeter une bombe dessus et c’est fini."

L’identité ukrainienne a «empoisonné la vie des peuples slaves»

Un autre programme diffusé sur Russia-1 tient même des propos génocidaires. Un expert affirme que l’objectif de Poutine est d’effacer l’identité ukrainienne.

"Elle a empoisonné la vie des peuples slaves pendant 100 ans. En réalité, il s’agit de Russes à qui ils ont dit qu’ils n’étaient plus Russes, mais Ukrainiens. Le nom ‘Ukrainien’ en lui-même est une insulte."

"Cette idée doit être complètement effacée", poursuit-il. "Cela prendra son temps. Mais avant de commencer à le faire et avant qu’ils ne réalisent qu’ils doivent être éduqués, ils doivent être vaincus de manière convaincante."