Guerre en Ukraine: les réfugiés traités différemment en fonction de la couleur de leur peau, note le pape

"Les réfugiés sont divisés par catégorie: première classe, deuxième classe; rangés d’après la couleur de leur peau, leur pays d’origine, développé ou non", a remarqué le souverain pontife dans une interview à la chaîne de télévision italienne Rai 1. "Nous sommes racistes. Et c’est mal", a-t-il souligné vendredi, à l’occasion du Vendredi saint, lors duquel les chrétiens commémorent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ.