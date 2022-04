Présidentielle française: quand aura lieu le débat de l’entre deux tours?

1. À quelle date?

Le débat d’entre deux tours aura lieu le mercredi 20 avril prochain, à 21 h.

2. Sur quelles chaînes le suivre?

Ce débat particulièrement attendu sera diffusé simultanément sur TF1, France 2, BFMTV, LCI, CNEWS et FranceInfo.

3. Quels journalistes?

Gilles Bouleau pour TF1 et Léa Salamé pour France 2 ont été choisis par leurs chaînes respectives. Ils succèdent à Christophe Jakubyszyn (TF1 à l’époque) et Nathalie Saint-Cricq (France 2) qui avaient animé, le 4 mai 2017, le premier face-à-face entre le futur président de la République et la candidate du Rassemblement national.

Anne-Sophie Lapix avait été initialement choisie par France 2, mais non désirée par les équipes des candidats. "Il y a un tel parti pris et Anne-Sophie Lapix (...) n’arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu’elle la reçoit", a expliqué Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national.

Le débat commencera à 21 heures et est prévu jusqu’à au moins 23h35. Les discussions porteront sur plusieurs thèmes: chômage, terrorisme, sécurité, santé, pouvoir d’achat,...

En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l’entre-deux tours.