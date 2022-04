Manifestante expulsée de la conférence de presse de Marine Le Pen: la candidate réagit

Rapidement, la manifestante a été plaquée au sol par un homme, puis traînée par les pieds et les mains pour être sortie de la salle par un autre.

Sur Twitter, Christophe Castaner a ironisé sur Twitter: "Chez Marine Le Pen, la vérité qui dérange, on la sort de la salle en la tirant par les pieds", a-t-il commenté avec le hashtag #StopLePen.

«Pas moi qui donne les consignes»

Affirmant ne pas avoir vu la scène, la candidate du Rassemblement National a accusé la police. "Il faut s’adresser à Monsieur Darmanin, ce n’est pas moi qui donne les consignes", a-t-elle assuré dans la journée de mercredi, sur BFMTV.

Intérrogée à nouveau ce jeudi matin sur France 2 sur ses propos mettant en cause la police et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Marine Le Pen a estimé n’avoir "absolument pas mis en cause les policiers". "Je ne vais pas présenter des excuses (…). Un policier a interpellé cette dame et s’est blessé. Et comme il s’est blessé, elle a été évacuée par mon service de sécurité, puisque le policier ne pouvait plus intervenir", a-t-elle justifié.

Gérald Darmanin a tenu à réagir: "La personne n’est pas traînée par un policier mais par un membre du DPS (le service d’ordre du RN)", a-t-il insisté.