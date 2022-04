J-10 avant le second tour de l’élection présidentielle. Il ne reste donc que très peu de temps à Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour convaincre les Français. Pour ce faire, les deux candidats enchaînent les interviews et les plateaux télé. De cette façon, Emmanuel Macron était invité sur le plateau du JT de TF1 ce mercredi 13 avril.

Pendant l’émission, Emmanuel Macron a essayé de comparer les belles paroles de sa concurrente Marine Le Pen à un conte pour endormir les enfants en citant un programme dédié qui a bercé la jeunesse de beaucoup d’entre nous: Bonne nuit les petits…

Sauf que le programme, qui n’est plus diffusé aujourd’hui, se nommait en fait "Bonne nuit les petits", une correction rapidement faite par Gilles Bouleau. "Merci de me corriger Monsieur Bouleau", a confirmé le candidat-président. Évidemment, cette erreur n’est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs, qui se sont beaucoup amusés de la scène.