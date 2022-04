Une Belge tuée dans l’accident de bus en Égypte et 6 autres Belges blessés, confirment les Affaires étrangères: une Bruxelloise décédée

Quatorze autres touristes ont été blessés - huit Français et six Belges -, mais ils se trouvent dans un "état stable" après avoir été hospitalisés pour "des fractures, des ecchymoses et des blessures superficielles", précisent les autorités égyptiennes.

"L’une de nos compatriotes est malheureusement décédée dans cet accident de car et six autres Belges ont été blessés", confirme Wouter Poels, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Belgique. "Notre équipe de l’ambassade au Caire et les services consulaires à Bruxelles sont en contact avec le tour-opérateur" qui acheminait les touristes pour prêter assistance aux victimes.

Selon nos informations, la personne décédée serait originaire de la périphérie de Bruxelles.

"Nos équipes sont mobilisées pour apporter leur aide. De tout cœur avec les victimes, leur famille et leurs proches dans ces moments si éprouvants", a réagi la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, sur le réseau social Twitter.