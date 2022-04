Présidentielle française: une militante traînée au sol et expulsée lors d’une conférence de Marine Le Pen (vidéos)

La séance de questions-réponses entre la candidate du Rassemblement national et les journalistes a brièvement été interrompue par une militante écologiste. Cette dernière a brandi une pancarte en forme de cœur montrant Marine Le Pen en compagnie du président russe Vladimir Poutine.

Rapidement maîtrisée, la jeune femme a été traînée au sol sur plusieurs mètres par les services de sécurité, avant d’être expulsée de la salle.

«Rappeler le danger du Rassemblement national»

Rattrapée par quelques journalistes à sa sortie de salle, la militante du collectif écologique "Ibiza" s’est exprimée sur les raisons de cette perturbation.

"On voulait juste rappeler que la diplomatie de Marine Le Pen, c’est d’être complaisante avec les dictateurs. De rappeler qu’elle a longtemps été forte partenaire de Vladimir Poutine. On a juste voulu rappeler que Marine Le Pen présidente, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l’Ukraine, par rapport à la Russie. Dans cet entre-deux tours, on a beaucoup l’impression que Macron ou Le Pen, c’est la même chose. Avec Le Pen, on aura l’ultralibéralisme et le racisme. On a besoin de rappeler le danger qu’est le Rassemblement national", a-t-elle commenté.