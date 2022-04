Le président Zelensky affirme que «les soldats russes ont violé de jeunes enfants, y compris même un bébé»

Un soldat russe se serait filmé en train de violer un bébé de moins d’un an. Par la suite, l’homme, Alexei Bychkov, aurait partagé les images via le média social Telegram.L’intéressé a été arrêté peu après les faits, c’est en tout cas ce qu’ont rapporté plusieurs médias et ce qui a été confirmé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Dans les territoires ukrainiens libérés des occupants russes, l’enquête sur les crimes de guerre russes se poursuit", a déclaré le président. "Chaque jour, de nouvelles fosses communes sont découvertes. Des témoignages sont recueillis. Des milliers et des milliers de victimes. Des centaines de cas d’abus. Des corps continuent d’être retrouvés dans les sous-sols. Des centaines de viols ont déjà été signalés, y compris ceux de jeunes filles et de très jeunes enfants. Même d’un bébé!"

Des propos évidemment chocs.Le Chef d’Etat s’en est également pris au ministre russe de la Défense, Sergei Shugyu. « Je me demande comment le ministre et d’autres exécuteurs testamentaires de l’opération spéciale évaluent maintenant ses résultats. […] Peut-être invitera-t-il des soldats comme ceux de la maison de Pskov pour protéger ses enfants et ses petits-enfants. »