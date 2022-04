«Je ne pense pas que je reprendrai le métro»: l’une des victimes de la fusillade à New York témoigne

Depuis son lit d’hôpital, l’une des victimes a raconté son histoire au New York Times. "Tout ce que nous pouvions voir, c’était une bombe fumigène noire exploser et les gens se précipitaient en arrière", dit-il. Le tireur a alors commencé à tirer, touchant la victime. "Je ne pensais pas que c’était grave, alors je suis descendu du métro et j’ai baissé mon pantalon, mais le sang coulait", a déclaré l’homme.

Il a été touché à l’arrière du genou. "J’ai été choqué. Je tremble encore. Je ne sais même pas comment tenir mon téléphone", dit-il en enregistrant son témoignage. L’homme ne pense pas qu’il osera un jour prendre le métro.

"Une femme enceinte me suivait, j’essayais de l’aider", poursuit-il. "Au début, je ne savais même pas que des gens avaient été abattus. Je pensais juste que c’était une bombe fumigène noire. La femme a dit qu’elle était enceinte. Je lui ai fait un câlin, mais le chaos a continué. J’ai été poussée, puis j’ai été touchée", a déclaré la victime.

Le tireur, qui a déclenché une bombe fumigène avant la fusillade, est toujours recherché. "La seule chose que j’ai vue, c’est de la fumée noire, puis j’ai été frappée", a témoigné l’une des victimes.