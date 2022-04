France: bloquée au 5e étage sans ascenseur, à 85 ans, elle réclame un nouveau logement dans l’immeuble de sa vie

L’histoire est relatée par l’Est Républicain et se déroule à Montbéliard.Une dame âgée de 85 ans, placée sous assistance respiratoire, ne peut plus descendre les escaliers, ni même se déplacer. Lors de ses rendez-vous médicaux, ce sont les ambulanciers qui la portent pour descendre; le reste du temps, elle se retrouve coincée chez elle et dépend de ses proches pour l’aider.