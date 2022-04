100 marathons en 100 jours: la Britannique bat le record du monde pour la bonne cause

Initialement, Kate Jayden voulait marcher 2 620 miles (environ 4 216 km). Soit, la distance exacte entre les villes d’Alep en Syrie et de Douvres en Angleterre. Lorsqu’elle s’est rendu compte que cette distance équivaut à courir 100 marathons, elle a décidé de relever le défi.

30. 000 euros

Avec son projet, elle voulait sensibiliser au sort des réfugiés et en même temps collecter des fonds. Jayden a fait don de l’argent récolté, 25 000 livres ou environ 30 000 euros, à des organisations qui s’engagent pour le bien-être des réfugiés.

"Je suis dépassée", a déclaré Jayden à l’arrivée de son dernier marathon à Brighton. "On m’a souvent dit que les gens me trouvaient inspirant. J’ai pensé que si les gens pouvaient me trouver inspirant, ils pourraient comprendre qu’un réfugié a les mêmes qualités et peut-être plus de qualités que moi. Après tout, ils font un voyage similaire, mais dans le "monde réel".

La sportive prend maintenant une semaine de congé, mais commencera à s’entraîner pour ses prochains objectifs la semaine prochaine. En juillet, elle participe à un décatriatlon, un triathlon dans lequel 38 km sont nagés, 1 800 km parcourus à vélo et 422 km doivent être parcourus à pied.