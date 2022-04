La personne gisait morte dans une pièce pendant tout ce temps, sans que personne ne s’en aperçoive. La cause du décès du patient n’est pas encore connue.

Dans un communiqué, Peter Reading, directeur du Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust (NLAG), a déclaré que l’enquête devra savoir exactement comment l’incident a pu se produire et pourquoi le personnel n’a pas amené le patient à la morgue plus tôt.

"Nous avons informé la famille et je voudrais exprimer mes condoléances et m’excuser une fois de plus", a déclaré Reading. "Nous partagerons les conclusions de l’enquête avec la famille dès qu’elles seront disponibles. Nous avons également signalé l’incident aux organisations externes concernées", a expliqué le directeur.