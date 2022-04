Il découvre les oeuvres d’art d’un artiste renommé dans un conteneur: elles valent plusieurs millions d’euros

Le lendemain, alors que celui-ci se rend sur place pour jeter un coup d’œil aux tableaux dans le conteneur où elles sont stockées, il en tombe amoureux. Un peu plus tard, après avoir fait des recherches, il découvre qu‘elles appartenaient à Francis Hines, un expressionniste abstrait décédé en 2016 à l’âge de 96 ans.

Cet artiste était réputé pour ses œuvres "d’emballage" à New York, qui consistaient à enrouler du tissu autour d’un objet. Son art rappelle celui de Christo et Jeanne-Claude, devenus célèbres pour avoir emballé des monuments célèbres à travers l’Europe, notamment l’Arc de Triomphe à Paris récemment.

Le lot d’œuvres d’art récupéré par Jared comprenait notamment des peintures, des sculptures et des petits dessins. Il a été estimé que les peintures "emballées" pouvaient être vendues à un peu plus de 20.000 euros pièce et les dessins à environ 4.100 euros. Au total, l’ensemble vaudrait plusieurs millions d’euros.

Ce chanceux a contacté la famille de l’artiste, qui lui a permis de conserver et de vendre les oeuvres. Il en a exposé certaines dans différentes galeries d’art, notamment la galerie Hollis Taggart de New York, et n’a pas prévu de toutes les vendre, malgré leur très grande valeur.

« J’ai sorti ces œuvres de cette benne à ordures et j’en suis tombé amoureux. J’ai établi un lien avec elles. Mon but est de faire entrer Hines dans les livres d’histoire », a déclaré Jared Whipple aux médias américains.