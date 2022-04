Plus d’un Français en âge de voter sur 4 ne s’est pas déplacé .Avec plus de 26.2%, le taux d’abstention de ce premier tour flirte avec le record.

2 Un scrutin confisqué par la droite et ses thématiques

Si la gauche dans son ensemble apparaît comme la grande perdante de ce scrutin, il en va tout autrement pour la droite . Mais de quelle droite parle-t-on?

3 Les Français du Brabant wallon votaient à Waterloo: «C’est du show, de l’émotion… C’est de la merde»

La plupart des Français du BW croisés ce dimanche au bureau de vote installé à leur intention à Waterloo, ne mâchaient pas leurs mots : la campagne présidentielle les a déçus.

4 L’édito | L’ennemi idéal

Ce sera donc un duel Macron - Le Pen au second tour de l’élection présidentielle française . Comme en 2017, à ceci près que les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen avant le second tour sont nettement plus élevées qu’il y a cinq ans, quand Macron l’avait emporté avec plus de 66pourcents des suffrages.

5 Exercice: des paras vont débarquer, «extraction du bourgmestre via hélicoptère»

Du 20 au 22 avril, les Nivellois pourraient croiser des soldats belges et français en plein exercice dans la campagne mais aussi en centre-ville.

6 Le podcast belge, plus libre et plus slow

Alors que le Brussels Podcast Festival bat son plein, on a pris le pouls de la création nationale .

7 Dans la souffrance… mais en champions play-off

Comme prévu, Anderlecht a eu de mal à franchir la dernière marche vers le Top 4.

8 Une dernière à l’image de la saison: pathétique

Si les Rouches voulaient terminer sur une note positive, ils ont oublié de le montrer .

9 Stardust, le faucon, et Max, le pointer, duo terre-air, «caprice d’esthète» (photos & vidéo)

Depuis 12 ans, Benoît Rouchet s’adonne à la chasse au faucon. Il possède 3 pèlerins, (Inès, Blackhole et Stardust), en pleine mue actuellement, et un pointer anglais, Max.

10 Le président d’Oleye, Victor Jaymaert, est retourné chez lui pour... prier la vierge

Victor Jaymaert n’en croyait pas ses yeux. Lui, le président d’Oleye depuis de nombreuses saisons a bien failli ne jamais assister à un titre de ses protégés .