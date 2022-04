Présidentielle française: le PS et LR à leurs plus bas historiques, Hidalgo et Pécresse voteront Macron au 2e tour

La maire de Paris fait moins bien que l’ex-socialiste Benoît Hamon en 2017 (6,36%), qui avait déjà réalisé un score historiquement bas. A droite, la présidente de la région Île-de-France arrive, très loin derrière le score de François Fillon en 2017 (20,1%), pourrait même finir en dessous des 5% des voix synonyme de non remboursement des frais de campagne. Pour les deux partis longtemps dominants de la vie politique française, cette journée ressemble à une descente aux enfers qui devrait signifier une vaste refondation à venir.

Hidalgo, Jadot et Roussel appellent à voter «contre l’extrême droite» avec le bulletin Macron

Anne Hidalgo a rapidement pris la parole et appelé à voter "contre l’extrême droite de Marine Le Pen" lors du second de tour de l’élection présidentielle le 24 avril.

"Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron", a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

Même discours pour l’Ecologiste Yannick Jadot et le communistre Fabien Roussel qui appellent à "battre l’extrême droite" en votant Macron. Ils ont respectivement obtenu entre 4,4% et 5% et entre 2% et 2,7% des voix au 1er tour selon les estimations à 20h.

De son côté, Valérie Pécresse a déclaré qu’elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen, dont "le projet" conduirait selon elle "le pays à la discorde, à l’impuissance et à la faillite".

"Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m’ont honorée de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu’ils envisageraient pour le second tour", a dit Mme Pécresse, dont le score, autour de 5%, constitue une déroute historique pour le parti de droite Les Républicains (LR).