Plus de 1.000 animaux empaillés saisis en Espagne

Il s’agit de "la plus grande découverte d’animaux empaillés protégés au niveau national et l’une des plus grandes d’Europe", d’après un communiqué de la Garde civile. Ses agents ont découvert une collection privée de 1.090 animaux empaillés estimée à près de 29 millions d’euros dans un hangar à Bétera, près de Valence, dans l’est de l’Espagne.