Les commandants militaires de l’Otan élaborent des plans en vue de déployer une force militaire permanente de grande envergure sur le flanc oriental de l’Alliance, capable d’affronter une armée d’invasion.

2 L’UE va discuter d’un sixième paquet de sanctions contre Moscou

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE vont discuter lundi à Luxembourg d’un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Envisagé, l’arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l’effort de guerre russe divise les Vingt-Sept.

3 Plusieurs civils découverts dans une fosse commune à l’ouest de Kiev

Un charnier a été mis au jour à proximité d’une station-service, tandis que d’autres corps ont été retrouvés dans des carcasses de voitures sur la route principale reliant Kiev et Jitomir, à l’ouest , a déclaré à la télévision ukrainienne le maire du village, Taras Didych.

4 Nouveau bombardement de l’aéroport de Dnipro

" Nouvelle attaque contre l’aéroport de Dnipro . Il n’en reste plus rien. L’aéroport lui-même et les infrastructures à proximité ont été détruits. Et les missiles continuent de voler", a écrit sur Telegram Valentin Reznitchenko, le gouverneur régional