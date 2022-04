Guerre en Ukraine: Silvio Berlusconi «déçu et peiné» par son ami Vladimir Poutine

"Je ne peux pas et je ne veux pas non plus cacher que je suis profondément déçu par le comportement de Vladimir Poutine, qui a pris une très grave responsabilité face au monde entier", a-t-il affirmé lors d’une réunion publique à Rome de son parti Forza Italia (droite), qui fait partie de la large coalition soutenant le gouvernement dirigé par Mario Draghi.