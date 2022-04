Guerre en Ukraine: Boris Johnson offre des blindés et des missiles antinavires à Kiev

Boris Johnson a annoncé une aide militaire comprenant 120 véhicules blindés et des nouveaux systèmes de missiles antinavires, "afin de soutenir l’Ukraine dans cette phase cruciale pendant que l’assaut illégal de la Russie continue", a ajouté le communiqué de Downing Street.

Cette aide s’ajoute à celle annoncée vendredi par le Royaume-Uni, comprenant des missiles antiaériens Starstreak et 800 missiles antichars, ainsi que des drones destinés à des "frappes de précision" contre l’armée russe.

Au moment où plus de 10 milliards de dollars d’aide pour l’Ukraine étaient réunis lors d’une collecte internationale, le Premier ministre britannique a également promis une aide financière supplémentaire de 500 millions de dollars à travers la Banque mondiale.

Il a assuré que cela avait été un "privilège" de rencontrer Volodymyr Zelensky lors de cette visite qui n’avait pas été annoncée.

"L’Ukraine a défié les prévisions et repoussé les forces russes des portes de Kiev, réussissant le plus grand fait d’armes du 21e siècle," a déclaré Boris Johnson.

"J’ai dit clairement aujourd’hui que le Royaume-Uni se tient résolument à leurs côtés dans ce combat qui continue, et que nous le resterons à long terme", a-t-il ajouté.

D’autres pays doivent «suivre l’exemple» de Londres

Alors que Boris Johnson a également pointé du doigt la Russie - "Ce que Poutine a fait à Boutcha et Irpin sont des crimes de guerre et ont entaché de façon permanente sa réputation et la représentation de son gouvernement" -, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les pays occidentaux à "suivre l’exemple" du Royaume-Uni quant au soutien militaire à l’Ukraine et aux sanctions contre la Russie.

"D’autres Etats démocratiques occidentaux doivent suivre l’exemple du Royaume-Uni", a-t-il déclaré aux côtés du Premier ministre britannique Boris Johnson qui s’est engagé à fournir à Kiev des véhicules blindés et des missiles antinavires.

"Il est temps d’imposer un embargo total sur les hydrocarbures russes, d’augmenter les livraisons d’armes à nous", a-t-il poursuivi.