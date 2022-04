Présidentielle française: quels sont les mots les plus utilisés par les 12 candidats sur Twitter et qui tweete le plus? (infographies)

1 Nathalie Arthaud «Travailleurs»

Sans grande surprise, la candidate de Lutte Ouvrière accorde une part importante aux "travailleurs" , mot qui a été cité à 17 reprises. Même constat pour "Macron" qui est employé à 17 reprises également. Vient ensuite, et ce n’est pas une surprise non plus, le mot "Contre" , puis le mot "Guerre". En l’espace de 29 jours, Nathalie Arthaud a tweeté 89 fois .

2 Philippe Poutou: «Poutou»

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste apprécie les phrases chocs. Dernièrement, il a égratigné Éric Zemmour sur France 2 . Paradoxalement, sur Twitter, Philippe Poutou ne prête pas attention aux autres candidats. Sur l’ensemble des 345 tweets, le mot "Macron" n’a, par exemple, été cité qu’à 27 reprises. Par contre, les mots "Poutou", "Philippe" et "Philippepoutou" ont été prononcés 313 fois .

3 Eric Zemmour: «Les Français»

Il est, parmi tous les candidats, celui qui tweet le plus. Avec 876 en 29 jours, le candidat du parti Reconquête! décroche la palme d’or. Et, là non plus, ce n’est pas une surprise puisque le terme le plus utilisé pour le candidat d’extrême droite est "France" ou "Français" qui ont été cités à 347 reprises durant ce dernier mois de campagne. Les termes "plus" et "nos" ont, eux, été employés 220 fois. Si Zemmour a tweeté l’actuel président de la République à 107 reprises, il a également utilisé le mot "remigration" 64 fois.

4 Jean-Luc Mélenchon: «Plus»

Le candidat d’extrême gauche âgé de 69 ans est avare des bonnes formules. Il n’hésite d’ailleurs jamais a égratigné le bilan d’Emmanuel Macron dans les médias. La tendance se confirme également sur Twitter où Jean-Luc Mélanchon, sur ses 609 publications lors du dernier mois de campagne, a employé le mot "Macron" 74 fois. Le terme qui revient le plus souvent est "plus", partagé à plus de 91 reprises. Les mots "Monde" et "France" ont, à eux deux, été cités 111 fois.

5 Fabien Roussel: «Heureux»

Le candidat du parti communiste a tweeté 477 fois lors de ce dernier mois de campagne. À l’instar d’Éric Zemmour, Fabien Roussel accorde une part importante aux mots "France" et "Français" qui sont les plus utilisés avec 153 mentions. Le mot "heureux" est, lui aussi, fréquemment employé. "Nucléaire", "Milliards", "Guerre" et "Gauche" ont été cités à de nombreuses reprises également.

6 Anne Hidalgo: «Merci»

Depuis le début de la campagne présidentielle, la candidate du PS fait face aux nombreuses critiques. Créditée dans les sondages à 2% depuis quelques semaines, Anne Hidalgo ne veut rien lâcher. Sur Twitter, la maire de Paris, s’est illustrée à 341 reprises durant ces 29 derniers jours. Le terme le plus utilisé est "nos" avec 70 mentions, tandis que "Macron" a été employé à 52 reprises. À noter que le mot "merci" et "soutien" ont été cités plus de 51 fois.

7 Yannick Jadot: «Faire face»

Le candidat d’Europe Ecologie les Verts aime utiliser les réseaux sociaux pour faire passer ses messages aux jeunes. Ce dernier mois, il s’est montré actif à 527 reprises sur Twitter. Le terme "faire face" a été cité à de très nombreuses reprises (108). Même constat pour "climat" qui est le cheval de bataille de Yannick Jadot. "Faut" et "Plus" ont été également employés de nombreuses fois.

À noter que "Poutine" et "Guerre" ont été cités régulièrement.

8 Emmanuel Macron: «Ukraine»

54 . C’est le nombre de Tweets du président de la République ce dernier mois. C’est (très) peu comparé aux autres candidats. Souvent en première ligne depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a d’ailleurs cité ces deux termes le plus souvent (31) au cours des 29 derniers jours. "Terrorisme" et "Européenne" ont également la cote, sans surprise.

9 Jean Lassalle: La France authentique»

Il est, sans aucun doute, le candidat le plus atypique de cette campagne. Star de Tiktok pour ses nombreux coups de griffe, le candidat de Résistons! est également apprécié pour son accent et son côté proche des gens. Jean Lassalle a tweeté 240 fois entre le 10 mars et le 7 avril. Avec, comme principale thématique "La France authentique" qui a été citée 145 fois. Les mots "Rencontre" et "Merci" ont, eux aussi, été employés pas mal de fois.

10 Valérie Pécresse: «France»

La candidate LR à la présidentielle réalise une campagne décevante. Souvent moquée sur les réseaux sociaux, Valérie Pécresse espérait être présente au deuxième tour. Sauf surprise, elle n’y sera pas. Sur Twitter, l’ancienne Ministre du budget a employé les noms de "Macron" et "Zemmour" plus de 101 fois. Mais, la thématique qui revient le plus souvent chez la candidate de la droite est la France. Valérie Pecresse, sur ce dernier mois, a cité plus de 178 fois le mot "France" sur l’ensemble de ses 348 tweets.

11 Nicolas Dupont-Aignan: «Liberté»

Il fait partie de ceux qui ont le tweet facile. Et ce dernier mois n’a pas dérogé à la règle. Le candidat d’extrême droite (Debout la France) est resté proche de ses convictions. "Français" et "Macron" ont été les termes les plus utilisés. Le mot "Liberté" a, lui, été employé à plus de 40 reprises. Nicolas Dupont-Aignan a utilisé Twitter 527 fois durant les 29 derniers jours.

12 Marine Le Pen: «Macron»

Elle est, avec Eric Zemmour, celle qui a tweeté le plus au cours de ce dernier mois de campagne ( 812 ). La candidate Rassemblent National est en bonne voie pour atteindre le deuxième tour selon les sondages . Les termes "Marine présidente" et "Dimanche, je vote Marine" ont été cités 246 fois. Très souvent décrié par Marine Le Pen, le président de la République se trouve épinglé à 71e reprise. Alors que les mots "France" et "Français" ont été, sans grande surprise, employés plus de la moitié des fois.

Les mots "Peuple" et "Pays" sont également revenus très souvent. Idem que "Contre" et "Pouvoir"