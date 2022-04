Le président allemand appelle à un procès contre Vladimir Poutine à la CPI

Outre les soldats, cela "inclut évidemment ceux qui portent une responsabilité politique", a-t-il affirmé au site Tagesschau.de.

Steinmeier s’est dit surpris par la guerre en Ukraine. Il a constaté un changement dans la politique russe, "mais franchement, j’espérais encore un résidu de rationalité de la part de Vladimir Poutine".

Le président allemand ne s’attendait pas à ce que "le président russe, dans un délire impérial, risque la ruine politique, économique et morale totale de son pays".

Londres sanctionne les filles de Poutine et de Lavrov

Le Royaume-Uni a sanctionné vendredi les deux filles du président russe Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov en raison de l’invasion de l’Ukraine, disant vouloir s’en prendre au "train de vie fastueux du cercle rapproché du Kremlin".

Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova, filles de Vladimir Poutine avec son ex-femme Lioudmila, ainsi que Ekaterina Vinokourova, fille de Lavrov, sont désormais interdites d’entrée sur le territoire britannique, où tout éventuel actif sera gelé, a indiqué dans un communiqué la diplomatie britannique, qui prend ainsi la suite de Washington et Bruxelles.

L’Europe a déjà bloqué pour près de 30 milliards d’euros de patrimoine d’oligarques russes

Les États membres de l’UE ont, depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février dernier, déjà bloqué l’équivalent de 30 milliards d’euros de patrimoine d’oligarques et d’entités russes dans l’UE, a indiqué vendredi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders.

Pour près de 7 milliards d’euros, il s’agit de yachts, d’hélicoptères, de propriétés immobilières, d’œuvres d’art, etc. En outre, des transactions pour l’équivalent de quelque 196 milliards d’euros ont été empêchées.

Ces montants sons sans doute sous-estimés, car les chiffres transmis à la Commission ne l’ont encore été jusqu’ici que par la moitié des États membres, selon un porte-parole. Reynders a pressé les États membres de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les sanctions et les communiquer sans délai à la Commission. "Édicter des sanctions ne suffit pas, il importe aussi de suivre nos progrès et de concrétiser notre politique de sanction".

Tous ces chiffres sont compilés par le groupe de travail de l’UE sur les gels et saisies, qui rencontrait à la mi-journée des représentants des États-Unis et de l’Ukraine pour mieux coordonner les sanctions et envisager leur renforcement.

Les Vingt-sept ont donné leur feu vert jeudi soir à un cinquième train de sanctions contre l’UE, interdisant notamment les importations de charbon ainsi que le fret routier et maritime de Russie, à certaines exceptions près.

L’OTAN est prête à fournir des armes à l’Ukraine pendant des années

Les États membres de l’OTAN sont disposés à fournir des armes à l’Ukraine au cours des prochaines années dans le cadre de la guerre contre la Russie. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général de l’Alliance atlantique vendredi.

S’exprimant sur la radio britannique BBC, Jens Stoltenberg a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les systèmes d’armements fournis par des membres individuels de l’Otan, mais que l’impact de ces armes déjà livrées était clairement visible.

"Nous voyons tous les jours l’effet de ces systèmes et de ces armes sur le champ de bataille. Nous voyons tout l’armement russe détruit, nous voyons la capacité de l’Ukraine à abattre les missiles et les avions russes", a déclaré Stoltenberg. "Les alliés sont prêts à fournir encore davantage d’armes, y compris des armes plus modernes et plus lourdes."

La Slovaquie fournit à l’Ukraine le système de défense anti-aérien S-300

Le Premier ministre slovaque Edouard Heger a annoncé vendredi que son pays avait fourni le système de défense aérienne S-300 à l’Ukraine en soutien à ce pays qui se bat contre l’invasion russe.

"Je peux confirmer que la République slovaque a fait don du système de défense aérienne S-300 à l’Ukraine", a indiqué Heger sur Facebook.

Selon Heger, qui se trouvait vendredi à bord d’un train en direction de Kiev, ce "don" est une réponse de son pays à une demande d’assistance formulée par l’Ukraine dans l’exercice de la "légitime défense", en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations unies.

Le système mobile multicanal de missiles sol-air S-300, de conception russe, a fait partie des demandes ukrainiennes précises de livraisons d’armes en provenance des pays occidentaux.

Le Premier ministre slovaque a souligné que la livraison du système "ne signifie pas que la République slovaque soit devenue partie prenante du conflit armé en Ukraine".

Selon lui, ce système "aidera à sauver autant d’Ukrainiens innocents que possible".

Heger, dont le pays est membre de l’UE et de l’OTAN, a assuré aussi que la République slovaque pourrait compter dans les prochains jours sur "un système de défense antimissile supplémentaire" fourni par ses alliés, sans fournir d’autres précisions.