La Russie dit avoir distribué 12.000 passeports russes aux réfugiés d’Ukraine

Au total, plus de 18.000 personnes originaires d’Ukraine et des régions de l’est de l’Ukraine, Donetsk et Lougansk, ont demandé la citoyenneté russe, a déclaré vendredi Oleg Kadochnikov du ministère russe de l’Intérieur, selon l’agence de presse officielle Tass. Les chiffres datent du 30 mars.