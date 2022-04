Guerre en Ukraine: la Finlande pense se décider avant fin juin sur une candidature à l’Otan

"Je pense que nous aurons terminé notre discussion avant fin juin", a-t-elle dit.

Pays non membre de l’Otan, la Finlande est officiellement non alignée même si elle est avec la Suède voisine un proche partenaire de l’Alliance atlantique, et membre de l’Union européenne.

Ces dernières semaines ont été marquées par un bond spectaculaire en faveur d’une adhésion à l’alliance dans l’opinion publique et la classe politique, depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

Près de 60% des Finlandais sont désormais en faveur d’une adhésion, soit le double du niveau d’avant l’attaque russe.

Le gouvernement finlandais doit publier la semaine prochaine, vraisemblablement jeudi, un rapport sur la nouvelle situation sécuritaire du pays nordique après l’invasion de l’Ukraine.

Ce rapport s’annonce comme le prélude à un débat national et parlementaire dans le pays de 5,5 millions d’habitants, qui partage une frontière longue de 1.340 kilomètres avec la Russie.

L’exécutif finlandais a également multiplié depuis un mois les rencontres avec les pays membres de l’Otan, avec de nombreuses expressions de soutien à son éventuelle adhésion.

Un sommet de l’Otan est prévu les 29 et 30 juin à Madrid et le ministre des Affaires étrangères finlandais Pekka Haavisto a reconnu jeudi que de nombreux membres de l’Otan s’interrogeaient sur une candidature d’Helsinki avant cette date.

Selon lui, ces derniers estiment qu’une adhésion prendrait entre quatre mois et un an pour être validée.

L’invasion de l’Ukraine a également remis sur la table la question d’une adhésion suédoise à l’Otan.

Moscou menace depuis des années Helsinki et Stockholm de "graves conséquences politiques et militaires" en cas d’adhésion.

La Finlande a d’ores et déjà annoncé un bond de 40% de son budget de la défense d’ici 2026, visant à augmenter de deux milliards d’euros par an ses dépenses militaires.