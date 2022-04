Gaz russe: la France va pouvoir procéder à des coupures ciblées

Seuls les consommateurs les plus importants, qui utilisent plus de 5 gigawattheures par an, sont visés par ces mesures. Selon le gouvernement, ils sont au nombre "d’environ 5.000".

Les particuliers ne sont donc pas concernés.

D’après le décret, ces gros consommateurs vont recevoir une enquête de la part du gestionnaire de gaz leur demandant plusieurs informations comme leur activité ou "les conséquences économiques qu’il subirait en cas de réduction ou d’arrêt de sa consommation de gaz", ainsi qu’un moyen de contact pour lui transmettre à tout moment un ordre de délestage. Ils devront répondre sous deux mois maximum, au risque d’une amende.

En cas de besoin, ces coupures appelées aussi "délestage" se feront selon un ordre de priorité, pour éviter de pénaliser les consommateurs susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de coupure du gaz et les sites assurant des missions d’intérêt général (écoles, hôpitaux, maisons de retraites...). Elles devront être effectuées dans un délai maximal de deux heures.

Les Russes concentrent leurs efforts sur la prise de Marioupol

Les troupes russes continuent de se concentrer sur la capture de la ville portuaire de Marioupol, a déclaré l’état-major ukrainien dans sa mise à jour de vendredi matin.

Des experts militaires de l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW) ont déclaré dans leur dernière analyse que les forces russes concrétiseraient "probablement" la prise de Marioupol dans les prochains jours.

La télévision d’État russe a affirmé que le centre de Marioupol, ville à la situation stratégiquement intéressante sur la mer d’Azov, avait été pris mais que 3.000 combattants ukrainiens s’y trouvaient toujours.

Le rapport de l’état-major ukrainien a ajouté que les troupes russes se concentraient également sur une offensive autour de la ville d’Izioum, dans l’oblast de Kharkiv, dans l’est du pays.

Kiev affirme que Moscou y a récemment concentré ses troupes pour avancer vers Sloviansk dans la région de Donetsk.