Le discours engagé de Verhofstadt devant le parlement européen: «Des sanctions totales, sans quoi la guerre se prolongera» (vidéo)

Les paquets de sanctions progressives ne fonctionnent pas avec un autocrate. Cela marche avec les démocraties, qui ont une opinion publique

Mais face à certains signes de dissensions parmi les 27 pays-membres - notamment l’Allemagne, pour l’instant réfractaire à se couper du gaz russe - et à l’incapacité des sanctions à stopper Poutine, l’ancien premier ministre Guy Verhofstadt s’est emporté dans un discours qui a été vu des millions de fois: "Savez-vous pourquoi votre stratégie ne fonctionne pas? Parce que les paquets de sanctions progressives ne fonctionnent pas avec un autocrate. Cela marche avec les démocraties, qui ont une opinion publique, une réelle opinion publique. Ce qui n’existe plus en Russie."

S’attaquer aux 6.000 personnes autour de Poutine

Le député RenewEurope fustige le cinquième paquet de sanctions prévu par les 27. "Ce cinquième paquet sanctionne quoi? Le charbon. C’est ridicule. Le charbon ne représente que 3% des importations européennes de Russie. Bannir la Russie du réseau Swift est ridicule aussi. Plus de la moitié des institutions financières ne sont pas concernées par cette interdiction.Et les oligarques?Oui, c’est vrai, on a un peu élargi cette sanction. Mais ces oligarques vont échapper aux sanctions en bout de course, ou peut-être perdre un petit peu de leur argent. Vous devez vous attaquer aux 6.000 personnes autour de Vladimir Poutine, les vraies personnes qui travaillent avec lui. On a la liste."

Il faut prendre un paquet total de sanctions immédiatement. Seulement cela fera la différence. Tout le reste ne marchera, prolongera la guerre et provoquera des morts supplémentaires dans le camp ukrainien

Au Parlement européen, 212 des 705 députés ontsigné un courrier plaidant pour un embargo immédiat sur tous les combustibles fossiles venant de Russie.

L’eurodéputé a plaidé pour convoquer un Conseil européen supplémentaire "le plus rapidement possible" pour "prendre un paquet total de sanctions immédiatement. Seulement cela fera la différence. Tout le reste ne marchera, prolongera la guerre et provoquera des morts supplémentaires dans le camp ukrainien".

Un message à l’Allemagne: «J’attends du leadership»

Guy Verhofstadt a terminé sa vive intervention avec un message adressé à l’Allemagne, qui comme d’autres pays (l’Autriche par exemple), est très réservés sur des sanctions au secteur de l’énergie russe, en raison du coût infligé à leur activité économique très dépendante de ces énergies fossiles. "J’attends du leadership de la part d’une Allemagne forte et démocratique, qui a connu les horreurs de la 2Guerre mondiale. J’attends que cette Allemagne montre l’exemple et ne traîne pas les pieds comme elle le fait aujourd’hui."

Les discussions autour du cinquième paquet de sanction portent sur un embargo sur le charbon russe, l’interdiction des ports européens aux navires russes et la fermeture des frontières de l’UE aux camions venant de Russie et du Bélarus.