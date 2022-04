La température moyenne mondiale a été, en mars, de 0,4°C supérieure à la moyenne calculée sur base des années 1991 à 2000, soit le cinquième mois de mars le plus chaud jamais enregistré.

L’Europe était quant à elle 0,4°C plus froide que la moyenne, ce qui en fait le troisième mois de mars le plus froid de ces 10 dernières années, avec toutefois certains contrastes comme des conditions plus chaudes que la moyenne dans le nord et plus froides dans le sud.

Le mois de mars a été anormalement chaud dans une grande partie de l’Arctique et de l’Antarctique. L’Arctique a lui connu le quatrième mois le plus chaud jamais enregistré en mars.