Guerre en Ukraine: «Plus envie de vivre», confie une femme violée par des militaires russes

«C’est la femme d’un militaire»

C’est dans l’après-midi du 3 avril que le drame s’est produit. "Vers 15H00, je suis allée dans une épicerie. Pendant que je faisais la queue, des militaires russes sont entrés et ont commencé à discuter avec des clients", raconte Elena. "Je n’entendais pas de quoi ils parlaient, mais je me suis aperçue qu’un des habitants me montrait du doigt en disant "c’est une banderovka"", se remémore-t-elle. L’homme se référait aux nostalgiques du dirigeant ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui collabora avec l’Allemagne nazie contre l’Union soviétique. "C’est à cause de gens comme elle que cette guerre a éclaté", a-t-il ajouté, selon elle, "c’est la femme d’un militaire".

"J’ai compris qu’ils m’observaient alors je suis rapidement sortie de la boutique. J’ai à peine eu le temps de rentrer, les deux soldats russes sont entrés par la porte derrière moi. Je n’ai pas eu le temps de prendre mon téléphone pour appeler à l’aide, ni de faire quoi que ce soit", dit encore Elena. "Sans un mot, ils m’ont poussée sur le lit, m’ont écrasée avec une mitraillette et déshabillée", lâche la jeune femme avant de fondre en larmes.

«Je me dégoûte»

"Ils ne parlaient presque pas, à part quelquefois pour me traiter de "banderovka" ou se dire entre eux "à ton tour". Et puis, vers quatre heures, ils sont partis parce que c’était le moment d’aller prendre leur tour de garde" dans leur camp. Elena affirme n’en avoir encore parlé à personne, pas même à un médecin ou à un psychologue, et surtout pas à son mari. Interrogée sur son état physique et psychologique, elle éclate de nouveau en sanglots: "Je me dégoûte. Je n’ai plus envie de vivre".

La section ukrainienne de l’ONG La Strada, qui défend les droits des femmes, a reçu à ce jour sur son numéro vert "des appels concernant sept cas de viol de femmes et d’enfants ukrainiennes par des occupants russes", a déclaré une responsable de l’organisation, Aliona Kryvouliak. Mais elle s’attend à des chiffres bien plus importants quand le choc et l’effet de sidération des victimes commenceront à se dissiper. "Il peut y avoir des centaines, voire des milliers, de femmes et de jeunes filles violées", estime Aliona Kryvouliak.