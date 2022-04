Guerre en Ukraine: les pays de l’OTAN vont augmenter leur aide à Kiev

Selon le Norvégien, les Etats membres s’engagent à faire plus, « maintenant, et à moyen et long terme ». « Nous avons discuté de ce que nous ferons de plus, y compris une assistance en matière de cybersécurité et la fourniture d’équipements pour aider l’Ukraine à se défendre contre les menaces chimiques et biologiques », a-t-il déclaré.