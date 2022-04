Guerre en Ukraine: le DVI de la police fédérale belge prêt à intervenir pour aider à identifier les victimes

Le tsunami en Asie, les attentats du 11 septembre à New York ou encore l’explosion de la rue Léopold à Liège: le DVI, la division d’identification des victimes de la police fédérale belge, se déploie sur toutes les catastrophes, qu’elles soient lointaines ou proches, qui laissent la mort derrière elles.

La mission du DVI? Au départ, il s’agit principalement de dresser une liste des personnes disparues à partir des signalements de disparition inquiétante adressés par les proches ou à partir d’autres sources telles que les listes de passagers dans le cadre d’un accident d’avion par exemple. Une fois que ces signalements ont été reçus et classés, les équipes chargées des entretiens et/ou des enquêtes sont constituées. Leur rôle consiste à obtenir une description détaillée de chaque personne disparue/victime potentielle, notamment de ses bijoux, vêtements ou autres effets personnels, ainsi que ses dossiers dentaires et médicaux, radiographies, photographies, ADN, empreintes digitales et tout autre élément d’identification.

Concrètement, l’identification se fait en comparant les données "ante mortem" (vêtements portés le jour de la disparition, cicatrices sur le corps, données médicales qui peuvent mener à une identification, radiographie de la mâchoire…), collectées auprès de proches, et les données "post mortem", qui sont les résultats de l’examen médico-légal réalisé après la mort: taille, poids, présence de cicatrices, de tatouages, implantation des cheveux, couleur des yeux...