"Alors que le monde entier est au courant des crimes commis contre notre peuple, nous devons toujours convaincre des compagnies européennes de quitter le marché russe, nous devons encore convaincre des hommes politiques étrangers de couper les liens des banques russes avec le système financier international, nous devons encore convaincre l’Europe que le pétrole russe ne peut pas financer la machine de guerre russe", a-t-il énuméré.

Volodymyr Zelensky a demandé à Dublin de "convaincre" ses partenaires européens de durcir leurs sanctions contre Moscou: "Il y a des mécanismes qui permettent de le faire, la seule chose qui manque, c’est une approche de principe de certains dirigeants, politiques ou économiques, qui pensent toujours que la guerre et les crimes de guerre ne sont pas des choses aussi terribles que des pertes financières".

Le président ukrainien a accusé la Russie de viser sciemment les civils, déclarant que 167 enfants étaient morts depuis le début de l’invasion russe. Il a ajouté que "toutes les atrocités commises à Marioupol", où "aucun bâtiment n’est intact" et où "les morts sont enterrés dans les cours d’immeubles", n’étaient "pas encore connues".

Volodymyr Zelensky a également affirmé que la Russie "utilise la faim comme arme" et "instrument de domination" en bloquant les ports de l’Ukraine, important exportateur de céréales.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a lui aussi plaidé mercredi sur Twitter pour des sanctions plus drastiques, avec un embargo sur le pétrole et le gaz russes et l’exclusion de toutes les banques russes du système Swift.

Ces éléments ne sont pas compris dans le 5e paquet de sanctions proposé mardi par la Commission européenne, selon l’annonce qui en a été faite par la présidente Ursula von der Leyen. Celle-ci a cependant précisé mercredi au Parlement européen que "ces sanctions ne seront pas les dernières". "Nous devons maintenant nous pencher sur le pétrole et sur les revenus que la Russie tire de ces combustibles fossiles", a-t-elle dit, évoquant la création d’"un compte sous séquestre" pour ce type de revenus. La Première ministre estonienne Kaja Kallas avait lancé cette idée fin mars dans le but de "paralyser l’effort de guerre de Poutine" et en souhaitant qu’une partie importante de ces fonds puisse servir à financer la reconstruction de l’Ukraine.